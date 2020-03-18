28 Сентября 2020
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митинг, протест (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин считает, что в России 70% населения – это средний класс

Президент России считает, что средний класс в стране составляет большинство. Такой расчет он сделал на основе методики расчета Мирового банка. У каждой страны получается свой средний класс, заявил Путин в интервью ТАСС.

"Если Вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких... МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%", - сказал президент.

На замечание о том, что хотелось бы, чтобы средний класс был как во Франции, в Германии, глава государства отметил: "не хотелось бы как во Франции".

Путин считает, что во Франции ничего хорошего не происходит: "Ну вот смотрите, что там происходит, чего хорошего-то? Там не переставая эти выступления идут, так? Целые отрасли экономики не работают. В ходе этих беспорядков 11 человек погибло, многие получили ранения, глаза выбиты резиновыми пулями. Чего ж хорошего-то? Вы этого хотите, что ли? Думаю, что нет".

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Путин считает, что в России 70% населения – это средний класс

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Теги: средний класс, экономика, владимир путин



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