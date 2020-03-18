28 Сентября 2020
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Наука и техника Ханты-Мансийский АО - Югра
В Екатеринбурге прошли соревнования среди водителей грузовиков (2010) | Фото: Накануне.RU

По дорогам Югры начнут ездить беспилотники

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра стал одним из участников эксперимента по опытной эксплуатации беспилотного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, стартовавшего в Москве и Татарстане в декабре 2018 г. С 1 марта текущего года, после изменений в законодательстве, помимо Югры к нему присоединились еще 11 субъектов. В общей сложности эксперимент продлится до марта 2022 г.

В департаменте общественных и внешних связей Югры сообщили Накануне.RU, что использование высокоавтоматизированных транспортных средств, позволит минимизировать негативное влияние человеческого фактора при управлении транспортом, разгрузить рабочий персонал, освободить рабочее время для выполнения других работ, а также повысить эффективность автотранспортных перевозок.

На данный момент департаментом информтехнологий Югры готовится соглашение в сфере применения искусственного интеллекта и беспилотных транспортных средств. Соглашение будет заключено между правительством округа и компанией "Газпром нефть", в чьи планы входит использование отечественных автомобилей для автоматизированной перевозки грузов в режиме автоколонны для минимизации рисков ДТП в зимнее время и на гололедице.

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По дорогам Югры начнут ездить беспилотники

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Теги: Логистика, беспилотники, перевозка, искуственный интеллект



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