По дорогам Югры начнут ездить беспилотники

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра стал одним из участников эксперимента по опытной эксплуатации беспилотного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, стартовавшего в Москве и Татарстане в декабре 2018 г. С 1 марта текущего года, после изменений в законодательстве, помимо Югры к нему присоединились еще 11 субъектов. В общей сложности эксперимент продлится до марта 2022 г.

В департаменте общественных и внешних связей Югры сообщили Накануне.RU, что использование высокоавтоматизированных транспортных средств, позволит минимизировать негативное влияние человеческого фактора при управлении транспортом, разгрузить рабочий персонал, освободить рабочее время для выполнения других работ, а также повысить эффективность автотранспортных перевозок.

На данный момент департаментом информтехнологий Югры готовится соглашение в сфере применения искусственного интеллекта и беспилотных транспортных средств. Соглашение будет заключено между правительством округа и компанией "Газпром нефть", в чьи планы входит использование отечественных автомобилей для автоматизированной перевозки грузов в режиме автоколонны для минимизации рисков ДТП в зимнее время и на гололедице.