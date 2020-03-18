В Екатеринбурге вынесли приговор депутату, близкому к Тунгусову

Кировский районный суд Екатеринбурга определился с наказанием для экс-депутата гордумы и бывшего чиновника облправительства Олега Кагилева. Экс-главу Управления капитального строительства Свердловской области обвиняют во взяточничестве. Как передает журналист Накануне.RU из зала суда, мужчину приговорили к семи годам в колонии строгого режима, Кагилеву запретят занимать госдолжности.

Напомним, что, по версии следствия, Олег Кагилев, работая в УКСе, пытался получить взятку в особо крупном размере. Он хотел получить "откат" в 6 млн 600 тыс. руб. от директора компании "СтроймонтажУрал-2000" Виктора Абраменко за предоставление тому права безальтернативной реконструкции спортивного комплекса "Синегорец" в Кушве. Как утверждало обвинение, для этого была создана фиктивная документация по проекту. Однако, после этого бизнесмен не стал давать взятку, а обратился в полицию. Кагилев был задержан сотрудниками УФСБ.

Абраменко изначально проходил по делу как свидетель. Однако в ноябре 2019 года он "подался в бега". Отметим, что версия обвинения против Кагилева строилась на показаниях Абраменко. Защита члена тунгусовской команды утверждала нашему агентству, что Кагилев не мог принять взятку, потому что осуществлял надзор за реконструкцией спортивного комплекса "Синегорец". Сооружение попало в президентскую программу.

На работы были выделены крупные суммы, а Абраменко выиграл тендер на их проведение как подрядчик. По сведениям информаторов Накануне.RU, затем он, вероятно, начал имитировать активную деятельность в плане преображения комплекса. Когда же Абраменко получил деньги, то, как заявляет защита Кагилева, исчез. Спорткомплекс стал недостроем, его приводили в порядок за счет инвесторов. По версии защиты Кагилева, якобы Абраменко мог оговорить Кагилева. Сам же Абраменко был осужден 1 ноября 2019 года и объявлен в розыск.

Тем не менее, следствие усматривает вину и бывшего руководителя УКСа. В ходе судебных прений гособвинитель просил суд назначить бывшему начальнику Управления капитального строительства семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на гражданской и муниципальной службе сроком на пять лет. Для жителя Екатеринбурга Дениса Шадрина, выступавшего посредником при передаче денег, прокурор запросил семь лет в колонии общего режима.

Напомним, что Кагилев считается близким к бывшему "серому кардиналу" мэрии и экс-вице-губернатору Владимиру Тунгусову. Он входил в скандальный список Тунгусова на выборах в гордуму Екатеринбурга в 2018 году. Информация о деле Кагилева появилась на фоне зачистки Тунгусова и его команды из свердловской политики.