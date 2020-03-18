СМИ: Тестировать 5G в миллиметровом диапазоне будет СП "Ростелекома" и "МегаФона"

Государственная комиссия по радиочастотам не будет проводить аукцион по распределению частот для 5G в миллиметровом диапазоне. Для тестирования эти частоты без конкурса получит совместное предприятие "МегаФона" и "Ростелекома", пишет "Коммерсант".

СП телеком-операторов буджет тестировать частоты на совместимость со средствами связи Роскосмоса, изучать возможность запуска стандарта на частотах, выделенных под 3G и 4G.

Издание отмечает, что компания "МегаФона" и "Ростелекома" была создана год назад, но другие операторы возражали против такого формата испытаний. В конце 2019 года "Ростелеком", "МегаФон", "Вымпелком" и МТС подписали соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия для расчистки под 5G частотного спектра во всех регионах России. Но пока операторы не могут договориться об условиях создания и функционирования компании.