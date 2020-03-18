Из Бишкека в Курган через границу пытались провезти ножи и сабли без документов

На границе Казахстана и Зауралья пограничники пресекли два случая ввоза в Россию холодного оружия.

Оружие везли из Бишкека, на него не было разрешительных документов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Через госграницу в Петухово оружие пытались провезти 10 и 14 марта - всего пограничники обнаружили 19 единиц. В первом случае сабли вез гражданин России, во втором - гражданин Киргизии.

Ножи изъяли и передали полицейским для их дальнейшего исследования в экспертно-криминалистическом центре МВД.