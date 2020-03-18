28 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
ножи, клинки (2020) | Фото: Погрануправление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Из Бишкека в Курган через границу пытались провезти ножи и сабли без документов

На границе Казахстана и Зауралья пограничники пресекли два случая ввоза в Россию холодного оружия.

Оружие везли из Бишкека, на него не было разрешительных документов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Через госграницу в Петухово оружие пытались провезти 10 и 14 марта - всего пограничники обнаружили 19 единиц. В первом случае сабли вез гражданин России, во втором - гражданин Киргизии.

Ножи изъяли и передали полицейским для их дальнейшего исследования в экспертно-криминалистическом центре МВД.

ножи, клинки(2020)|Фото: Погрануправление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

ножи, клинки, сабли(2020)|Фото: Погрануправление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

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Из Бишкека в Курган через границу пытались провезти ножи и сабли без документов

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Теги: холодное оружие, сабли, клинки, Курган, Петухово



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