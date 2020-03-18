В Нефтеюганске построят центр акробатики, о котором просили родители детей, погибших в страшной автокатастрофе

В Нефтеюганске построят центр акробатики, о котором просили родители 10 маленьких спортсменов, погибших в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на официальном сайте органов власти Югры. В пояснительной записке к законопроекту об изменениях в бюджет говорится о выделении 329,5 млн руб. на строительство "многофункционального строительного комплекса в Нефтеюганске" на 2022 г.

Строительство центра должно начаться уже в этом году.

Напомним, авария с автобусом, перевозившим юных спортсменов, произошла 4 декабря 2016 года. Основной виновник, водитель грузовика Раиль Саитханов, был приговорен к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима. Водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук — год и три месяца колонии общего режима. Экс-директора спортшколы Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка. Позже окружной суд ХМАО отклонил апелляцию Генпрокуратуры на приговор по делу. При этом было изменено число потерпевших, которым ранее присуждена компенсация морального вреда.