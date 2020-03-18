В Прикамье количество помещённых под "коронавирусное" наблюдение выросло с 481 до 558

В Пермском крае выросло число людей, помещённых под "коронавирусное" наблюдение, сообщили Накануне.RU в краевом минздраве.

Всего под ним сейчас – 558 жителей края. Из них 227 – под активным медицинским наблюдением, 309 человек самоизолировались на дому, 22 пациента находятся в стационаре. Добавим, по данным на 17 марта, под наблюдением был 481 человек.

Напомним, официально коронавирус подтверждён у двух жителей края.