28 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинске УФАС признало незаконной рекламу клонов ансамбля "Песняры"

В Челябинске УФАС признало незаконной рекламу с товарным знаком "Песняры", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

"Присутствующие в рекламе сведения создают впечатление о концерте с участием Государственного учреждения "Белорусский государственный ансамбль "Песняры", правообладателем товарного знака "ПЕСНЯРЫ", что не соответствует действительности", - отметили в ведомстве.

Напомним, в УФАС поступило заявление белорусского государственного ансамбля "Песняры" по факту незаконного использования товарного знака. В заявлении ансамбля сообщалось, что музыканты-клоны незаконно используют товарный знак коллектива в рекламе концерта с участием "ансамбля Песняры", который должен состояться в Челябинске 2 октября. Белорусский государственный ансамбль "Песняры" является правопреемником ансамбля "Песняры" под руководством В.Г. Мулявина и законным правообладателем товарного знака.

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В Челябинске УФАС признало незаконной рекламу клонов ансамбля "Песняры"

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Теги: Песняры, концерт, клоны, УФАС, реклама,



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