В Челябинске УФАС признало незаконной рекламу клонов ансамбля "Песняры"

В Челябинске УФАС признало незаконной рекламу с товарным знаком "Песняры", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

"Присутствующие в рекламе сведения создают впечатление о концерте с участием Государственного учреждения "Белорусский государственный ансамбль "Песняры", правообладателем товарного знака "ПЕСНЯРЫ", что не соответствует действительности", - отметили в ведомстве.

Напомним, в УФАС поступило заявление белорусского государственного ансамбля "Песняры" по факту незаконного использования товарного знака. В заявлении ансамбля сообщалось, что музыканты-клоны незаконно используют товарный знак коллектива в рекламе концерта с участием "ансамбля Песняры", который должен состояться в Челябинске 2 октября. Белорусский государственный ансамбль "Песняры" является правопреемником ансамбля "Песняры" под руководством В.Г. Мулявина и законным правообладателем товарного знака.