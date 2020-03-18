С 23 марта во всех школах России объявлены трехнедельные каникулы – Минпросвещения

Все российские школы с 23 марта по 12 апреля уйдут на каникулы. Это связано с эпидемией коронавируса COVID-19, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Обычно весенние каникулы занимают последнюю неделю марта, таким образом, они будут продлены почти на две недели. Впрочем, это не предел. Во многих странах, например, в Японии, весенние каникулы продлили до конца апреля.