В Свердловской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев сегодня подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности. Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован на областном портале правовой информации.

Речь идет о принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции. Так, до 12 апреля введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек, а на жителей из групп риска и работодателей налагается особая ответственность.

Свердловчанам, прибывшим из неблагополучных стран, проживающим с ними людям и тем, кто имеет предписания Роспотребнадзора, необходимо обеспечить самоизоляцию, сообщить о себе властям и немедленно обращаться к медикам при появлении симптомов болезни. Минздраву поручено создать условия для оформления больничных прибывшим из территорий риска без посещения медучреждений.

Работодателям предстоит оказывать содействие в обеспечении режима самоизоляции работников на дому и исключить появление на рабочем месте сотрудников, прибывших из неблагоприятных по COVID-19 стран, а также оказывать содействие Роспотребнадзору.

Согласно документу, предусмотрена дополнительная дезинфекция мест массового пребывания людей, в том числе жилфонда и общественного транспорта. Особое внимание уделят пожилым жителям Свердловской области, медицинскую помощь им будут оказывать в приоритетном порядке.

Напомним, накануне в Екатеринбурге был официально зарегистрирован первый случай коронавируса.