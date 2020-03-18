Инвалиды Перми могут избежать штрафов за неправильную парковку

В столице Прикамья на законодательном уровне могут отменить штрафы за парковку в неположенном месте для автомобилей со знаком "Инвалид". С такой инициативой выступила президент общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей "Счастье жить" Анастасия Гилёва на Совете по делам инвалидов при губернаторе Пермского края. По словам общественника, ее инициатива является временным решением проблемы нехватки парковочных мест для инвалидов, из-за чего последние вынуждены или парковаться на платных стоянках, или выплачивать штраф.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края, по поручению главы края Дмитрия Махонина, вопросом займутся краевое правительство и администрация Перми, в результаты будут предоставлены уже на ближайшем Совете по делам инвалидов представить результаты.

Также, по заверениям заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой к концу 2020 г. 95% всех автобусов города будут готовы к перевозке маломобильных групп населения. Заявление прозвучало в ходе обсуждения вопросов обеспечения доступности общественного транспорта и улично-дорожной сети для людей, в том числе и жителей Перми с ограниченными возможностями.

"Ежемесячно весь транспорт проверяется на работоспособность оборудования для перевозки маломобильных групп населения, - сообщила Людмила Гаджиева. - В новых контрактах будут предусмотрены все необходимые требования к транспортным средствам, которые должны облегчить перевозку маломобильных групп населения, а также будут предусмотрены штрафные санкции за их несоблюдение."

Пермский край ежегодно увеличивает показатель объектов, соответствующих потребностям инвалидов на 5%. Сегодня это 1,5 объектов по всей территории. В 2020 г. власти планируют обустроить еще 120 мест, включающих в себя объекты образования, здравоохранения, соцзащиты, занятости, спорта, культуры и транспорта.