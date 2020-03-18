28 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Бюджет, деньги (2016) | Фото:kolpinec.ru

Исполнение федерального бюджета в 2019 было худшим за последние 11 лет – Счетная палата

Счетная палата РФ проверила исполнение федерального бюджета за 2019 год и пришла к неутешительным выводам. С одной стороны, бюджет был профицитным, Фонд национального благосостояния значительно подрос, но неисполнение главного финансового документа страны стало самым большим за последние 11 лет. Аудиторы также отмечают крайне неравномерное исполнению бюджета по кварталам, другими словами: все делается в последний момент, на декабрь пришлось 18% исполнения бюджета.

Темп роста экономики в 2019 году замедлился до 1,3% (в 2018 году – 2,5%), а потребительский спрос был слабым, отмечает Счетная палата. Прирост оборота розничной торговли составил 1,6%, инфляция замедлилась до 3% (очевидно, что для 2020 года и эти показатели будут роскошными).

Профицит составил почти 2 трлн руб. (1,8% ВВП). ФНБ на 1 января 2020 года составил 7,7 трлн руб. Дополнительные нефтегазовые доходы составили 2,9 трлн руб. (6 % ВВП на 2020 год), до 1 октября 2020 года они должны быть перечислены на счета ФНБ. Таким образом, объем средств Фонда превысит 7% ВВП.

|Фото:Накануне.RU

Аудиторы отмечают, что более пяти лет снижается доля нефтегазовых доходов. Теперь она уже ниже 40% (-7,1% к 2018 году).

Бюджет был исполнен на 94,2%. Неисполненными остались более 1,1 трлн руб. Хуже всего исполнение идет по статьям "национальная экономика", "национальная оборона" и "общегосударственные вопросы".

В четвертом квартале была исполнена треть бюджета (32,4%), на декабрь пришлось 18%.

На низком уровне (менее 90 %) исполнены расходы по 12 госпрограммам (развитие судостроения, развитие фармацевтики, космическая деятельность, развитие Республики Крым, окружающая среда, национальная политика, управление финансами, развитие Арктики, образование, культура, использование природных ресурсов, доступное жилье).

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Исполнение федерального бюджета в 2019 было худшим за последние 11 лет – Счетная палата

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Теги: счетная палата, исполнение бюджета, профицит, критика, аудит



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