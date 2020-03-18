28 Сентября 2020
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Общество Курганская область
остановка, уборка, (2020) | Фото: Накануне.RU

Курганцы удивлены тому, что в центре города массово моют с мылом остановки

В Кургане начались мероприятия по очистке города от грязи, пыли и мусора. Работники коммунальных организаций и МУП "Специализированное дорожное предприятие" с мылом моют остановки в центре города.

Как рассказал Накануне.RU директор МУП "СДП" Иван Ситников, его организация отвечает за очистку 395 остановочных комплексов.

На улице Ленина работники МУПа отмывают остановочный комплекс, очищают от грязи стенды информации. По словам жителя Кургана Сергея Солодовникова, такие мероприятия улучшают внешний облик областного центра.

остановка, уборка,(2020)|Фото: Накануне.RU

"Наш город - это наш родной дом. Это место, где мы родились и выросли. Плохое отношение к месту, где живешь - это, прежде всего, плохое отношение к самому себе. Я вот живу здесь в центре на Ленина уже 50 лет и только второй год моют остановки. Видно, что приводят в порядок город, грязи становится меньше. Это радует", - отметил мужчина.

Еще одна жительница города Светлана Брагина считает, что чистота зависит прежде всего от самих граждан.

"Проблему чистоты и благоустройства города можно всегда сбросить на городские и коммунальные службы, которые отвечают за уборку. Но все забывают про золотое правило: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят", - отметила женщина.

остановка, уборка,(2020)|Фото: Накануне.RU

Совсем скоро начнутся городские субботники - сотрудники фирм и предприятий, как частных, так и государственных, выйдут на уборку своих территорий.

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Курганцы удивлены тому, что в центре города массово моют с мылом остановки

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Теги: остановочный комплекс, субботник, уборка,



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