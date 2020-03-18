Похороны Лимонова будут закрытыми от общественности. Таким было его последнее желание

Похороны русского писателя, основателя Национал-большевистской партии (запрещена в РФ) Эдуарда Лимонова будут закрытыми от общественности. Об этом сообщили Накануне.RU в партии "Другая Россия", которую возглавлял Лимонов.

"Похороны Эдуарда Лимонова и прощание с ним будут закрыты для широкой общественности и СМИ. Таким было его последнее желание", - сообщили в партии.

Также там назвали официальную причину смерти писателя и подтвердили, что он скончался от онкологии.

Напомним, Лимонова не стало 17 марта. Его госпитализировали 15 марта, вчера сделали две операции, но это не помогло - причиной смерти стали осложнения.