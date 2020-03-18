28 Сентября 2020
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Эдуард Лимонов (2018) | Фото: Накануне.RU

Похороны Лимонова будут закрытыми от общественности. Таким было его последнее желание

Похороны русского писателя, основателя Национал-большевистской партии (запрещена в РФ) Эдуарда Лимонова будут закрытыми от общественности. Об этом сообщили Накануне.RU в партии "Другая Россия", которую возглавлял Лимонов.

"Похороны Эдуарда Лимонова и прощание с ним будут закрыты для широкой общественности и СМИ. Таким было его последнее желание", - сообщили в партии.

Также там назвали официальную причину смерти писателя и подтвердили, что он скончался от онкологии.

Напомним, Лимонова не стало 17 марта. Его госпитализировали 15 марта, вчера сделали две операции, но это не помогло - причиной смерти стали осложнения.

"Другая Россия", лимоновцы, НБП, нацбол(2020)|Фото: Накануне.RU

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Похороны Лимонова будут закрытыми от общественности. Таким было его последнее желание

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Теги: Эдуард Лимонов, похороны Лимонова



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Развитие сюжета:

Ранее 20.03.2020 15:39 Мск В Москве прощаются с Эдуардом Лимоновым
Ранее 18.03.2020 11:25 Мск "Окружающая среда, социализм и мощная левая коалиция". Соратник Лимонова рассказал о его напутствии

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Ранее 17.03.2020 20:11 Мск Скончался писатель Эдуард Лимонов

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