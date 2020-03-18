Заболевшая коронавирусом жительница Екатеринбурга вернулась из круиза на прошлой неделе

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о пациентке, у которой был обнаружен новый китайский коронавирус.

Как сообщили Накануне.RU в региональном минздраве, 12 марта жительница Екатеринбурга вернулась из круиза по Средиземному морю, а 16 марта была госпитализирована в инфекционное отделение городской клинической больницы №40.

"На сегодняшний день состояние пациентки удовлетворительное, обеспечен полный комплекс медпомощи, включая необходимые лекарства и медицинское оборудование", - отметили в ведомстве.

Сейчас заболевшая находится в отдельном изолированном боксе, а врачи устанавливают тех, кто мог с ней контактировать. Также особое внимание уделяется инфекционной безопасности персонала больницы и других пациентов.

Напомним, екатеринбургскую горбольницу №40, куда изолировали женщину с коронавирусом, не стали закрывать на карантин.