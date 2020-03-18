28 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
Вертолет Ми-8, обстрелянный недалеко от Шиеса 18.03.20. (2020) | Фото: Северо-Западное СУТ СКР

В Коми обстрелян вертолет Ми-8, доставлявший топливо для строительства полигона в Шиесе

В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8, перевозивший топливо для строительства полигона в Шиесе. Активисты, протестующие против возведения полигона, опасаются, что это нападение могло быть провокацией в отношении них.
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СКР возбудил уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 30, п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство из хулиганских побуждений) и ст. 267.1 (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

ЧП произошло, когда вертолет частной компании "Геликс" перевозил горюче-смазочные материалы по маршруту Емва (Республика Коми) – Шиес (Архангельская область).

"Во время следования в районе Республики Коми неизвестные лица произвели не менее 6 выстрелов, по предварительным данным картечью, в борт вертолета. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находилось 4 члена экипажа, которые не пострадали", - говорится в сообщении Северо-Западного СУТ СКР. Дело было взято на контроль руководством управления.

Вертолет Ми-8, обстрелянный недалеко от Шиеса 18.03.20. |Фото: Северо-Западное СУТ СКР

Между тем, издание "7х7" пишет, что в последние дни этот вертолет доставлял топливо на стройплощадку полигона в Шиесе, причем его работу сопровождали силовики и охрана. Сам перевозчик базируется в Перми.

В сентябре 2019 года большинство летчиков 2-го Архангельского объединенного авиаотряда пригрозили увольнением, если начальство не откажется от обслуживания строительства мусорного полигона на станции Шиес, напоминает издание. Их поддержали активисты из Сыктывкара и Архангельска. После отказа возить топливо на станцию, в авиакомпанию пришла инспекция с проверкой и нашла нарушения на 20 млн руб., однако предприятие смогло доказать свою честность в суде.

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В Коми обстрелян вертолет Ми-8, доставлявший топливо для строительства полигона в Шиесе

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Теги: ми-8, шиес, обстрел, уголовное дело, строительство мусорного полигона



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Развитие сюжета:

Ранее 09.06.2020 15:41 Мск Архангельская область расторгла соглашение с подрядчиком мусорного полигона в Шиесе

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