В Коми обстрелян вертолет Ми-8, доставлявший топливо для строительства полигона в Шиесе

В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8, перевозивший топливо для строительства полигона в Шиесе. Активисты, протестующие против возведения полигона, опасаются, что это нападение могло быть провокацией в отношении них.

СКР возбудил уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 30, п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство из хулиганских побуждений) и ст. 267.1 (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

ЧП произошло, когда вертолет частной компании "Геликс" перевозил горюче-смазочные материалы по маршруту Емва (Республика Коми) – Шиес (Архангельская область).

"Во время следования в районе Республики Коми неизвестные лица произвели не менее 6 выстрелов, по предварительным данным картечью, в борт вертолета. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находилось 4 члена экипажа, которые не пострадали", - говорится в сообщении Северо-Западного СУТ СКР. Дело было взято на контроль руководством управления.

Между тем, издание "7х7" пишет, что в последние дни этот вертолет доставлял топливо на стройплощадку полигона в Шиесе, причем его работу сопровождали силовики и охрана. Сам перевозчик базируется в Перми.

В сентябре 2019 года большинство летчиков 2-го Архангельского объединенного авиаотряда пригрозили увольнением, если начальство не откажется от обслуживания строительства мусорного полигона на станции Шиес, напоминает издание. Их поддержали активисты из Сыктывкара и Архангельска. После отказа возить топливо на станцию, в авиакомпанию пришла инспекция с проверкой и нашла нарушения на 20 млн руб., однако предприятие смогло доказать свою честность в суде.