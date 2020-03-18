В Магнитогорске экс-главу "Комбината похоронно-ритуальных услуг" обвиняют в получении взятки и мошенничестве

В Магнитогорске бывший глава "Комбината похоронно-ритуальных услуг" Евгений Могулевцев обвиняется в получении взятки и мошенничестве.

Накануне в Орджоникидзевском районном суде в закрытом судебном заседании избирали обвиняемого меру пресечения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, Могулевцеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 16 мая 2020 года.

Ему запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу, пользоваться Интернетом и общаться по телефону.