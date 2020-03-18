В больницах Тюменской области введен карантин

С сегодняшнего дня в больницах Тюменской области вводятся карантинные мероприятия, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе по профилактике, выявлению и лечению коронавирусной инфекции.

В поликлиниках отменяются профосмотры, диспансеризация, профилактические акции и школы здоровья. На более поздние сроки перенесены профилактические осмотры узкими специалистами и обследования детей до года. Введены ограничения на посещения стационарных больных родственниками. В стационарах до отмены карантина переносятся плановые госпитализации.

Врачи советуют исключить посещение мест массового скопления людей, использовать медицинскую маску, чаще мыть руки и дезинфицировать гаджеты, оргтехнику.

Напомним, вчера в регионе был введен режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещены спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия. Нельзя проводить мероприятия с числом участников более 50 человек. Все образовательные учреждения кроме садиков переходят на дистанционный режим. Садики можно посещать добровольно. Выезд творческих коллективов прекращается. В случае необходимости этот срок может быть продлен.

15 марта стало известно, что в Тюменской области был выявлен больной коронавирусом. Отметим, что для региона это уже второй случай. Тюмень стала первым в России городом, где был выявлен коронавирус. Первой заболевшей стала студентка из Китая.