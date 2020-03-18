28 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Прокуратура Пермского края (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми коммунальщики незаконно сваливали снег в водоохранной зоне реки Егошихи и сквере "Парад планет" в районе Северной дамбы

В Перми глав компании "ДСТ-Строй" и Мотовилихинского района получили прокурорские представления из-за незаконного сваливания снега в водоохранной зоне реки Егошихи и сквере "Парад планет", что вблизи Северной дамбы, сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре.

Проверка показала, что в феврале работники, нанятые ООО "ДСТ-Строй" для исполнения муниципального контракта по содержанию пешеходного перехода на Северной дамбе, во время уборки тротуара регулярно бросали загрязненный снег в водоохранную зону дамбы. Позже непосредственно подрядчик при механической уборке тротуара, расположенного вдоль сквера "Парад планет", незаконно свозил загрязненный снег в сквер. При этом сотрудники администрации Мотовилихинского района Перми не нашли в этом нарушений и никак не препятствовали такой "работе".

Природоохранный прокурор внёс директору "ДСТ-Строй" и главе администрации района представления об устранении нарушений закона с требованием привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Одновременно материалы проверки направлены в краевое управление Роспотребнадзора для привлечения компании к "административке".

Напомним, в январе глава Перми Дмитрий Самойлов в своём Instagram раскритиковал коммунальщиков за некачественную уборку снега и отменил выходной для глав районов. "Запруд, Садовый, Грибоедовский, улицы Лебедева, Тургенева – Мотовилиха сегодня – явный аутсайдер по расчистке снега на тротуарах и во дворах. Это подтверждают результаты проверок городской административно-технической инспекции и ваши обращения в мой директ: каждое второе сообщение касается этого района", - написал мэр. Руководству района необходимо активнее штрафовать подрядчика, компанию "ДСТ-Строй", отметил Самойлов: контракты предусматривают санкции в случае плохой работы". 18 января для глав районов стал рабочим днем. В результате по итогам за январь "ДСТ-Строй" снижена стоимость оплаты по контрактам на 3,45 млн руб.: организация допустила много нарушений по содержанию дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта.

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В Перми коммунальщики незаконно сваливали снег в водоохранной зоне реки Егошихи и сквере "Парад планет" в районе Северной дамбы

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Теги: ДСТ-строй, уборка снега, коммунальщики



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