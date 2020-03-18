В Челябинске после вмешательства прокуратуры депутат погасил долг по зарплате перед работниками

В Челябинске после вмешательства прокуратуры строительная компания "Феникс-Гран" погасила задолженность по зарплате перед работниками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Задолженность перед 15 работниками по зарплате за декабрь 2019 - январь 2020 года составляла 1,3 млн рублей.

Прокурор внес гендиректору компании представление об устранении нарушений трудового законодательства. В интересах работников мировому судье были направлены заявления о выдаче судебных приказов, которые удовлетворены.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была полностью погашена.

Добавим, что компанию "Феникс-Гран" возглавляет депутат Металлургического райсовета Челябинска Петр Ищенко.