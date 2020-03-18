28 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура уличила екатеринбургский МУП "Водоканал" в очередных нарушениях

Прокуратура вновь проверила екатеринбургский МУП "Водоканал" на соблюдение природоохранного законодательства. Были обнаружены нарушения.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что при эксплуатации очистных сооружений – Южной аэрационной станции – предприятие сбрасывает сточные воды в реку Исеть с превышением нормативов допустимой концентрации загрязняющих веществ. Также было установлено, что МУП не исполнило обязанность по производству и согласованию оценки воздействия деятельности по сбросу сточных вод на водные биоресурсы и среду их обитания.

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском обязать "Водоканал" обеспечить нормативную степень очистки сбрасываемых в Исеть сточных вод и произвести оценку деятельности, результаты которой согласовать с уполномоченным органом. Эти требования суд удовлетворил.

Напомним, ранее у прокуратуры уже возникали вопросы к "Водоканалу" все из-за той же Южной аэрационной станции. Тогда предприятие было оштрафовано.

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Прокуратура уличила екатеринбургский МУП "Водоканал" в очередных нарушениях

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Теги: МУП Водоканал, нарушения, прокуратура, Екатеринбург



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