В поликлиниках Екатеринбурга появились отдельные входы для людей с температурой

В поликлиниках Екатеринбурга появились отдельные входы для пациентов с повышенной температурой, чтобы снизить риски заражения вирусными инфекциями. Такие меры профилактики пришли три поликлиники Центральной городской больницы №2 им. А. А. Миславского Верх-Исетского района: поликлиника №2 на ул. Московская, 2, №3 на ул. Посадская, 37 и №4 на ул. Опалихинская, 21.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга, маршрутизация пациентов нацелена на то, чтобы максимально обезопасить тех, кто пришел на прием к врачу от потенциально зараженных инфекционными заболеваниями. Таким образом, пациенты с симптомами гриппа и ОРВИ не смогут заразить остальных в поликлинике.