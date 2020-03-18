Глава "Победы" предложил отправить в Черногорию вместо самолетов "Тополь-М" – "для профилактики"

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
авиакомпания Победа Boeing 737 (2019) | Фото:Википедия

Глава "Победы" предложил отправить в Черногорию вместо самолетов "Тополь-М" – "для профилактики"

Глава авиакомпании "Победа" Андрей Калымков жестко прокомментировал действия властей Черногории. Накануне эта страна закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса, причем не разрешает даже вывезти другим странам своих граждан. В обмен на возможность эвакуировать из Тивата россиян Черногория потребовала доставить в эту страну столько же граждан этой страны.

"Может, в Черногорию для профилактики "Тополь-М" уже пора отправить вместо Boeing-737??? А потом в четвертый раз сделать запрос - теперь разрешаете нам прилететь для вывоза наших граждан??? Сотни людей весь день провели в аэропорту, ожидая, когда у черногорцев проснется совесть...", - написал Калмыков в Twitter (аккаунт не верифицирован).

По последним данным, в Тивате остается около тысячи граждан России. "Победа" готова вывезти их в любой момент, но черногорские власти не дают разрешения. Источник ТАСС сообщил, что Черногория требует вывезти из Москвы в Тиват без билетов 50 своих граждан.

Росавиация и МИД заявили, что работают над получением разрешения на эвакуацию россиян.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава "Победы" предложил отправить в Черногорию вместо самолетов "Тополь-М" – "для профилактики"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: андрей калмыков, победа, черногория, тиват, коронавирус, covid-19, шантаж



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети