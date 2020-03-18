Глава "Победы" предложил отправить в Черногорию вместо самолетов "Тополь-М" – "для профилактики"

Глава авиакомпании "Победа" Андрей Калымков жестко прокомментировал действия властей Черногории. Накануне эта страна закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса, причем не разрешает даже вывезти другим странам своих граждан. В обмен на возможность эвакуировать из Тивата россиян Черногория потребовала доставить в эту страну столько же граждан этой страны.

"Может, в Черногорию для профилактики "Тополь-М" уже пора отправить вместо Boeing-737??? А потом в четвертый раз сделать запрос - теперь разрешаете нам прилететь для вывоза наших граждан??? Сотни людей весь день провели в аэропорту, ожидая, когда у черногорцев проснется совесть...", - написал Калмыков в Twitter (аккаунт не верифицирован).

Может, в Черногорию для профилактики "Тополь-М" уже пора отправить вместо Boeing-737??? А потом в четвертый раз сделать запрос - теперь разрешаете нам прилететь для вывоза наших граждан??? Сотни людей весь день провели в аэропорту, ожидая, когда у черногорцев проснется совесть... — Andrey Kalmykov (@andrey_kalmykov) March 17, 2020

По последним данным, в Тивате остается около тысячи граждан России. "Победа" готова вывезти их в любой момент, но черногорские власти не дают разрешения. Источник ТАСС сообщил, что Черногория требует вывезти из Москвы в Тиват без билетов 50 своих граждан.

Росавиация и МИД заявили, что работают над получением разрешения на эвакуацию россиян.