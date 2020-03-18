28 Сентября 2020
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лукашенко александр григорьевич президент республики беларусь (2014) | Фото: Накануне.ru

Россия выступила за максимальную интеграцию с Белоруссией: общие суд, таможня и валюта

Российский вариант "дорожной карты" по интеграции с Белоруссией предусматривает создание 12 наднациональных органов судебной и исполнительной власти. По данным РБК, речь идет об общей валюте, эмиссионном центре, счетной палате и суде Союзного государства, налоговой, таможенной и антимонопольной службах, регуляторах в области транспорта, промышленности, связи и т.д.

Источники издания сообщают, что предложение об общих органах управления содержится в последней "карте", которую президенты России и Белоруссии договорились рассмотреть после того, как будут выполнены предыдущие 30 "карт".

Однако еще в прошлом году Александр Лукашенко отрицал существование таких планов, а теперь и другие пункты интеграционной программы ставит под сомнение – в связи с отсутствием договоренностей по нефтяному вопросу.

Договориться о цене на нефть и объемах поставок сторонам не удается потому, что Минск недоволен проводящимся в России с 2019 года налоговым маневром, который заключается в постепенной и полной замене экспортной пошлины пропорционально увеличенным налогом на добычу полезных ископаемых. Ранее Россия продавала Белоруссии нефть без этой пошлины.

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Россия выступила за максимальную интеграцию с Белоруссией: общие суд, таможня и валюта

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Теги: союзное государство, белоруссия, интеграционный проект, нефтяной вопрос



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