"Села без медиков, а на пожары - с метелками!" Глава поселения - о "затягивании поясов" при многотриллионных резервах

17 марта в Москве, а также в режиме телемоста в Калуге, Самаре и Новосибирске прошла специальная сессия Московского экономического форума, основателем которого является совладелец завода "Ростсельмаш", президент Ассоциации "Росспецмаш", лидер "Партии Дела" Константин Бабкин.

Как отмечают организаторы, с 2013 года Московский экономический форум проводит деловые мероприятия и предлагает решения, способные обеспечить смену парадигмы развития страны на несырьевой, созидательный курс. Итогом этих обсуждений стала программная статья Константина Бабкина "Нашей стране нужен Новый курс!", опубликованная в начале года в "Комсомольской правде". На одноименной сессии МЭФ свое мнение о ее ключевых идеях высказали общественные и политические деятели, в том числе экс-советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям, член Генсовета "Партии Дела" Владимир Гамза, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, председатель Общероссийского Движения Поддержки Флота, член Генсовета "Партии Дела" Михаил Ненашев, научный директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и другие.

Внимание собравшихся привлекло выступление главы Чкаловского сельского поселения Приморского края, лидера регионального отделения "Партии Дела" Всеволода Ию. Свою речь он начал со статистики: по данным ЦБ, на сегодняшний день в зарубежных резервах находится 70 трлн руб. "А бюджет поселения, которое я возглавляю, составляет всего лишь 14 млн в год, – рассказал Ию. – При этом сверху мне постоянно говорят об экономии средств, о том, что надо потерпеть. Потерпеть отсутствие денег на водоснабжение, на дороги, на образование, на медицину; потерпеть, когда из поселения уезжают люди".

Новый курс, отмечает Ию, это индустриализация, это возрождение сельского хозяйства, это смена приоритетов с внешнего фокуса на внутреннее развитие страны и общества.

"Я задаюсь вопросом, возможен ли Новый курс? И отвечаю: нет, невозможен. Так как руководство нашего государства не хочет ничего менять. Их все устраивает. Они подмяли под себя ресурсы огромной страны, которая, как скорый поезд, мчится под откос", – сказал он.

И это хорошо видно на примере образования, медицины и других сфер. "В моем поселении полное отсутствие молодых специалистов, учителей заставляют совмещать преподавание по предметам не их специальностей, родители вынуждены возить детей в город к репетиторам, попутно рассматривая варианты переезда, – рассказал Ию. – В некоторых селах отсутствуют медики, между селами нет транспортного сообщения. А что на это говорят мне власти района и края? Они призывают организовать добровольные пожарные дружины, а для их оснащения присылают какие-то метелки. Метелки! По их мнению, мы этим должны бороться с пожарами".

Всеволод Ию привел в пример ситуацию с профессиональным техническим училищем в Чкаловском: "Нам заявили, что содержать его невыгодно, уволили преподавателей, вывезли оборудование и закрыли. А после этого говорят: создавайте рабочие места для местных! Откуда же мы возьмем тех же трактористов, если вы закрыли единственное училище?"

Разрешение на сбор валежника, ставшее предметом шутки для жителей больших городов, для селян обернулось издевательским фарсом, отмечает Ию:

"Я недавно получил инструкцию по сбору валежника для собственных нужд из Россельхознадзора. На последней странице прописан запрет на использование транспорта – трактора, автомобиля и санок! То есть народ должен носить дрова на своем горбу. Даже в царской России не запрещали санки использовать!

С экранов телевизоров нам круглосуточно рассказывают о райской жизни, а больным детям мы собираем на лечение всем миром. Из России гуманитарная помощь идет во все концы света, а собственные пожилые граждане находятся в прямом смысле на сухом пайке с такими пенсиями. Президент обещает не поднимать пенсионный возраст и не идти на очередной срок и делает все ровно наоборот. И это все при чиновничьем, прокурорском, полицейском беспределе и огромном разрыве между богатейшими нуворишами и нищими жителями окраин. Я считаю, что существующая экономическая политика лишает страну и развития, и будущего!"