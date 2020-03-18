28 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2005) | Фото: foto.gazetazp.ru

Сотрудник департамента здравоохранения Ямала наказан за разглашение персональных данных пациента

На Ямале пациент одной из клиник пожаловался на разглашение врачом персональных данных. После проверки к ответственности привлекли сотрудников больницы и окружного департамента здравоохранения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона.
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Пациент отправил в департамент здравоохранения округа жалобу на врача "Салехардской окружной клинической больницы". Сотрудника клиники познакомили с документом, позже депздрав предоставил ему его копию. Врач после получения соответствующих сведений начал преследовать пациента.

Прокуратура округа внесла представление замглавы ЯНАО, курирующему сферу здравоохранения. Виновные должностные лица департамента здравоохранения и медицинского учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Сотрудник департамента здравоохранения Ямала наказан за разглашение персональных данных пациента

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Теги: департамент здравоохранения ЯНАО, разглашение персональных данных, Салехардская окружная клиническая больница, дисциплинарная ответственность



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