Сотрудник департамента здравоохранения Ямала наказан за разглашение персональных данных пациента

На Ямале пациент одной из клиник пожаловался на разглашение врачом персональных данных. После проверки к ответственности привлекли сотрудников больницы и окружного департамента здравоохранения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона.

Пациент отправил в департамент здравоохранения округа жалобу на врача "Салехардской окружной клинической больницы". Сотрудника клиники познакомили с документом, позже депздрав предоставил ему его копию. Врач после получения соответствующих сведений начал преследовать пациента.

Прокуратура округа внесла представление замглавы ЯНАО, курирующему сферу здравоохранения. Виновные должностные лица департамента здравоохранения и медицинского учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.