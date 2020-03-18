Екатеринбургская горбольница №40, куда изолировали пациентку с коронавирусом, не закрылась на карантин

Екатеринбургская городская клиническая больница №40, куда госпитализировали заболевшую китайским коронавирусом женщину, не закрывается на карантин. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Уточняется, что больница продолжает принимать новых и лечить уже поступивших больных. Тем не менее, там были введены дополнительные профилактические меры, чтобы обезопасить пациентов.

Врачи просят уральцев воздержаться от посещений родственников в стационаре. А для тех больных, кому нужен уход, пропуска выписываются по-прежнему.

Напомним, накануне у жительницы Екатеринбурга, прибывшей из Италии, был выявлен новый коронавирус. Она чувствует себя удовлетворительно и изолирована в горбольницу №40.