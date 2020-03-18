28 Сентября 2020
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Прототип вакцины от коронавируса в МГУ готовы создать за три месяца

Прототип вакцины от коронавируса COVID-19 можно создать за три месяца, считают в МГУ. Такую мысль высказал декан биофака университета, академик РАН Михаил Кирпичников.

Его слова в интервью "Известиям" прокомментировала заведующая лабораторией вирусологии МГУ Ольга Карпова. Она рассказала, что в МГУ разработана технология создания сферических частиц, которые могут быть носителями любых белков, в том числе с антигенами любых вирусов.

"Мы получаем идеальные по форме сферические частицы любого размера из вируса табачной мозаики.  Это растительный вирус, который, как известно, точно не может быть заразен для человека. После обработки "палочки" этого вируса сворачиваются в идеальные шарики с такой поверхностью, на которую можно "приклеить" любые белки", - рассказала Карпова.

Накануне на совещании с кабинетом министров президент России Владимир Путин рассказал, что в создании отечественной вакцины от коронавируса активно участвует Роспотребнадзор, а также научно-исследовательские институты ФМБА Минздрава.

 

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Прототип вакцины от коронавируса в МГУ готовы создать за три месяца

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Теги: коронавирус в россии, вакцина от коронавируса, covid-19, мгу



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