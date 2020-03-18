Россия закрыла границы для иностранцев

Со среды, 18 марта, вступает в силу распоряжение правительства России о запрете на въезд в страну иностранным гражданам. Исключение сделано для пилотов, дипломатов, а также лиц, постоянно проживающих в РФ. Запрет будет распространяться в том числе и на граждан Белоруссии.

Согласно данным правительственного ресурса стопкоронавирус.рф за 17 марта (ресурс не обновился на 7 утра мск), в России насчитывается 114 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, пять человек полностью выздоровели. Большая часть случаев – "завозные", и только несколько человек заразились уже в России, вступив в контакт с приехавшими из-за границы.