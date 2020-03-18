СМИ: Жаров станет гендиректором "Газпром-Медиа"

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавит холдинг "Газпром-Медиа", сообщили источник, близкий к медиахолдингу, а также федеральный чиновник и топ-менеджер одной из крупнейших медиакомпаний.

Жаров уже встретился с председателем совета директоров "Газпром-Медиа", предправления "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Жаров может покинуть свой пост, а его место займет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в администрации президента Андрей Липов. Сам Жаров якобы займет пост руководителя "Газпром-медиа".

В феврале Жаров заявил, что ничего не знает о своем возможном назначении руководителем "Газпром-медиа". "Я ничего про это не знаю. То, что вы мне говорите, я про это ничего не знаю. Я государственный служащий", - сказал он.