Росавиация: российские авиакомпании могут обанкротиться

В России из-за коронавируса возникают риски банкротств авиакомпаний.

Как сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, причиной этого стали падающие доходы перевозчиков из-за закрытия международных маршрутов. Также давление на отрасль оказывает ослабление курса рубля.

Как сообщил президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун, в настоящее время речь идет о сохранении самой гражданской авиации. По его словам, так плохо авиации не было никогда, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, потери российских авиакомпаний из-за закрытия международных рейсов могут только за ближайшие полгода составить до 360 млрд руб. от прямой выручки. Это подсчеты консалтинговой компании Bain & Company.

Аналитики отмечают, что иностранные рейсы являются источником прибыли для большинства авиакомпаний, тогда как внутренние перевозки часто убыточны. Теперь эту убыточность не будет за счет чего компенсировать.