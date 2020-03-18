28 Сентября 2020
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
школа, первый класс, ранец, парта, портфель (2017) | Фото: gexxxdesign.ru

Образовательные учреждения Югры переходят на дистанционное обучение

Режим дистанционного обучения объявлен в образовательных учреждениях Югры.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей, ограничение ввозится с 19 марта и продлится до 12 апреля. На дистанционный режим переведены вузы и организации среднего профессионального образования, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования.

Кроме того, с 18 марта в регионе отменяется проведение массовых мероприятий - спортивные, культурные, развлекательные, с численностью более 100 человек.

Как сообщалось, в Югре утвержден состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Это сделано в целях повышения оперативности в принятии решений. Штаб возглавит губернатор автономного округа Наталья Комарова.

Его состав усилен за счет экономического блока и руководителей федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории региона.

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Образовательные учреждения Югры переходят на дистанционное обучение

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Теги: Югра, обучение, коронавирус



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