В России закрываются кинотеатры, музеи и цирки

Федеральные учреждения культуры, подведомственные Минкульту, будут закрыты.

Речь идет о театрах и кинотеатрах, музеях и выставках, филармониях, цирках и других заведениях. Министерство порекомендовало региональным министерствам и департаментам принять те же меры.

Ранее министерство приостановило работу библиотек. Работа музеев и театров еще не прекращалась, но ограничивалась, пишут "Ведомости".

Напомним, за минувшие сутки в 15 регионах России зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом. Всего зафиксирован 21 новый случай.

Под присмотром медиков остаются 16 тыс. граждан России, которые прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.