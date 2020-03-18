В ВОЗ не рекомендуют принимать ибупрофен от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусе, сообщил пресс-секретарь организации Кристиан Линдмайер.

В ВОЗ рекомендуют "предпочесть парацетамол". Однако Линдмайер отметил, что если ибупрофен выписал врач и его необходимо принимать по показаниям, то от него можно не отказываться, сообщает РИА "Новости".

Напомним, российский ученые смогли получить штамм китайского коронавируса и уже разработали пять прототипов вакцины.

"Штамм у нас есть", — сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что Россия получила его не от Китая, однако в подробности вдаваться не стала.

Известно, что работа по разработке вакцин находится на начальной стадии, поэтому о более конкретных результатах сообщать пока рано.