ФНС откажется от выездных проверок из-за коронавируса

Федеральная налоговая служба России рассматривает возможность приостановки всех мер контроля – выездные проверки, выемки, осмотры, допросы, при которых инспекторам приходится лично общаться с налогоплательщиками.

Из-за распространения коронавируса количество выездных проверок сократят до минимума. Их предполагается проводить только в случае критической необходимости. Мораторий будет действовать, пока не нормализуется эпидемиологическая ситуация в России.

Обсуждается также перенос срока сдачи деклараций по НДФЛ, с тем, чтобы меньше россиян приходило в инспекции, пишут "Ведомости".

Напомним, за минувшие сутки в 15 регионах России зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом. Всего зафиксирован 21 новый случай.

Под присмотром медиков остаются 16 тыс. граждан России, которые прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.