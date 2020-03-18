В ВОЗ прокомментировали информацию о возможности заражения коронавирусом через наличные

Всемирная организация здравоохранения оценила информацию о возможности заражения коронавирусом через наличные деньги.

Как сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, организация никогда не заявляла о том, что заразиться коронавирусом возможно именно таким путем, сообщает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендацию, согласно которой после использования наличных денег необходимо мыть руки.

Ранее сообщалось о том, что Центробанк может выпустить 50-рублевую монету. Об этом сообщил замдиректора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

За появление таких монет выступили представители вендинговой индустрии. ЦБ готов начать чеканку, если будет доказана объективная необходимость их выпуска.

По словам Демиденко, необходима уверенность, что монета прослужит 20-30 лет. Он отметил, что в России очень активно развивается безналичная оплата.