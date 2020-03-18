28 Сентября 2020
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Общество В России
Little Big (2020) | Фото: Youtube.com/Eurovision Song Contest

Танцор из клипа Little Big поедет на "Евровидение"

Актер Дмитрий Красилов, который покорил пользователей интернета своим появлением в клипе Little Big на песню Uno, поедет на "Евровидение-2020".

"Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на "Евровидение"? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!" — говорится в Instagram-аккаунте музыкального коллектива.

В комментариях под видео артиста прозвали "пухляш".

Напомним, солист группы Little Big Илья Прусикин сообщил, что они не ожидали положительного ответа на их заявку на международный конкурс "Евровидение".

По словам музыканта, Little Big решили отправить заявку "по приколу". "Нас берут, и получается, что прикол вышел из-под контроля", — отметил Прусикин.

Группа Little Big была образована в Санкт-Петербурге. Коллектив дает концерты в России и Европе.

В нынешнем году международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Российский представитель на "Евровидении-2020" выступит в первом полуфинале конкурса.

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Танцор из клипа Little Big поедет на "Евровидение"

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Теги: Little Big, Евровидение



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