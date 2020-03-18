28 Сентября 2020
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Экономика В России
официант ресторан счет заказ кафе общепит (2019) | Фото:Pixabay

Российские рестораны просят кабмин помочь пережить коронавирус

Ситуация в ресторанном и гостиничном бизнесе России из-за коронавируса становится критической: в марте обороты в ресторанном бизнесе упали от 30 до 90%, падение загрузки гостиниц – более 50%, следует из письма на имя главы кабмина Михаила Мишустина.

Его подписали представители Федерации рестораторов и отельеров, общественной организации "Опора России" и Торгово-промышленной палаты.

Там считают, что поддержать отрасль и не допустить массового закрытия ресторанов могут ряд правительственных мер, среди которых - освобождение предприятий общепита и гостиниц от уплаты всех налогов, обеспечив ресторанам и отелям кредитные каникулы, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, ЦБ и правительство России выпустили совместное заявление о мерах поддержки экономики в условиях эпидемии коронавируса и падения цен на нефть. Если кабмин все эти дни постоянно сообщал о предстоящем стимулировании экономики, то от Центрального банка это первый комментарий по ситуации.

Для авиационного транспорта и туризма как самых пострадавших отраслей принято решение ввести отсрочку по взысканию налогов. "В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия", - говорится в сообщении. Туристические компании временно до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь" и взносов в фонды персональной ответственности.

ЦБ предоставил банкам возможность кредитовать транспортные и туристические компании без ухудшения оценок их финансово положения. Государство будет предоставлять финансовые гарантии в целях реструктуризации и пролонгации кредитов.

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Российские рестораны просят кабмин помочь пережить коронавирус

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Теги: коронавирус, рестораны, отели



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