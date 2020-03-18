Общегородской карантин в Москве вводить не будут

Москву не планируется закрывать на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, данная информация не соответствует действительности. "Сообщения являются ложью", - отметила она.

Ранее появилась информация о том, что власти рассматривают вариант введения в мегаполисе режима карантина, в результате чего планируется закрыть заведения общественного питания, торговые центры, ряд организаций, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, зампред правительства Татьяна Голикова считает, что в России коронавирус распространяется медленнее, чем в других странах, благодаря профилактическим мерам, принятым еще в феврале, раньше других стран.

На сегодня, по данным Голиковой, зафиксировано 114 заболевших, 5 уже выздоровели, 109 находятся в стационаре, у 106 случаев протекает бессимптомно. 10 случаев контактные, остальные – завозные. В России не возникали случаи сами по себе, сообщила чиновница на совещании президента с правительством.