Мишустин заявил об индексации пенсий

Социальные пенсии жителей России будут проиндексированы на 6,1%.

Это произойдет с 1 апреля. Постановление об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер-министр также поручил ПФР проинформировать территориальные органы для последующего увеличения пенсий, сообщает РБК.

Тем временем, существенно увеличить размер пенсии россиян может ежемесячная денежная выплата, предусмотренная государством для отдельных категорий граждан.

Так глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова прокомментировала появившуюся информацию о том, что одна из жительниц Омской области получает обычную страховую пенсию в размере 52 тыс. 533 руб. Как рассказала замуправляющего в омском отделении ПФР Наталья Смигасевич, эту сумму женщина заработала только лишь на страховых взносах. Тем временем, средняя пенсия по региону сегодня составляет 13 тыс. 813 руб.

При формировании выплат ветераны, инвалиды и другие категории россиян могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату, отметила Смигасевич.