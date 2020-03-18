28 Сентября 2020
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Завод СинТЗ (2020) | Фото: Накануне.RU

Синарский трубный завод снизил выброс загрязняющих веществ на 35%

Синарский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), за пять лет работы снизил выброс загрязняющих веществ на 35%. Итоги пятилетней программы по снижению экологической нагрузки на окружающую среду на встрече с журналистами озвучила начальник службы экологии СинТЗ Яна Зырянова, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, с 2015 по 2019 г. на 32% был снижен объем сброса сточных вод, на 12% — объем потребления свежей технической воды. Также предприятие провело работы по рекультивации 8,66 га земель.

На достигнутых результатах завод останавливаться не планирует. Ежегодно на экологическую работу СинТЗ тратит полмиллиарда рублей. Сюда входит оплата услуг природоохранного назначения и разработка экологических проектов.

Завод СинТЗ, презентация(2020)|Фото: Накануне.RU

На новую пятилетку была подготовлена долгосрочная программа по снижению экологической нагрузки на окружающую среду. "К 2025 году в соответствии с законодательством завод должен получить комплексное экологическое разрешение. Это колоссальная работа. Мы должны подготовиться как документально, так и физически. В этом году мы разработаем проект нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, продолжим работы по рекультивации нарушенных земель, по поддержанию в работоспособном состоянии очистного оборудования. Наше предприятие — социально ответственное: мы понимаем, как важна для жителей города комфортная экологическая обстановка, и регулярно улучшаем экологические показатели производства", — сообщила Яна Зырянова.

В экологической политике СинТЗ шесть основных целевых показателей: уменьшение содержания загрязняющих веществ в сточных водах, снижение объема промливневых сточных вод, уменьшение расхода свежей воды на технологические нужды, сокращение объема размещаемых отходов производства и потребления, рекультивация нарушенных земель, соблюдение установленных предприятию нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Завод СинТЗ(2020)|Фото: Накануне.RU

Предприятие максимально перерабатывает отходы основного производства и получает вторичное сырье для повторного использования. На заводе в составе энергоцеха работает участок очистных сооружений промышленных стоков, в том числе градирня оборотного цикла №2.

В составе цеха по отделке труб нефтяного сортамента — участок водоподготовки термоотдела "Olivotto", где вода охлаждается, очищается с помощью кварцевого песка и возвращается в производство.

Завод СинТЗ(2020)|Фото: Накануне.RU

Завод СинТЗ(2020)|Фото: Накануне.RU

На участке очистных сооружений промышленных стоков производится обезмасливание окалины, благодаря чему она из отхода 3 (умеренного) класса опасности становится отходом 4 класса, с низкой степенью опасности. Обезмасленную окалину продают сторонним компаниям для сталелитейного производства: так, в 2019 г. компания "Евразия Трейд" приобрела 1,6 тыс. тонн обезмасленной окалины. Также на участке занимаются регенерацией отработанных масел и обезвреживают смазочно-охлаждающие жидкости, использующиеся в производственных процессах. После очистки вода возвращается в оборотный цикл завода. Очищенная смесь масел поступает на реализацию.

Завод СинТЗ(2020)|Фото: Накануне.RU

Завод СинТЗ(2020)|Фото: Накануне.RU

Градирня оборотного цикла №2 была введена в эксплуатацию в октябре прошлого года. Главным ее назначением является охлаждение оборотной воды. Вода используется в цехах для снижения температуры оборудования, охлаждается в градирне, поступает в насосную станцию, а после — обратно в цех. Главный экологический эффект — уменьшение использования объемов свежей воды для технологических нужд и снижение объема сброса сточных вод. Коэффициент оборотного водоснабжения на СинТЗ в 2019 году составил 92,3%.

"СинТЗ планомерно реализует природоохранные мероприятия с целью улучшения экологических показателей производственных процессов, сокращения потребления водных ресурсов и минимизации количества отходов. Несмотря на положительную динамику в сфере улучшения экологических показателей, останавливаться на достигнутом не собираемся – природоохранное законодательство меняется, и мы тоже должны меняться, идти в ногу со временем и все более жесткими требованиями нормативных актов. Помимо установки в заводских цехах современных очистных сооружений, в производство внедряются передовые "зеленые" технологии, что само по себе дает значительный экологический эффект", — отметил главный инженер СинТЗ Евгений Засельский.

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Синарский трубный завод снизил выброс загрязняющих веществ на 35%

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Теги: Синарский трубный завод, СинТЗ, снижение экологической нагрузки на окружающую среду



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