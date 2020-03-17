В Москве омоновцы начали силой разгонять протестующих против строительства ЮВХ

В Москве сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОНа начали жестко разгонять протестующих против строительства Юго-Восточной хорды, об этом пишет Telegram-канал "Вестник Бури Originals".

Жители выступают против стройки, так как дорога пройдет возле радиоактивного могильника.

ЮВХ пересечет самые загруженные дороги Москвы - Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, и пройдет через 10 районов столицы: Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное с выходом в Северное Бутово.

Протяженность Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до 35 км МКАД составит порядка 36 км.

В январе 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин признал, за территорией Московского завода полиметаллов "действительно имеются пятна радиоактивного заражения". Он заявил, что склон реки в зоне строительства участка ЮВХ рекультирвируют.

В период строительства, по словам Собянина, будет проводиться постоянный радиационный мониторинг, и в случае обнаружения малейших следов радиации, загрязненные грунты будут вывезены из Москвы. При этом мэр заявил, что отказаться от строительства ЮВХ невозможно, так как "никаких разумных альтернатив строительству ЮВХ просто нет".

Ранее департамент строительства Москвы заявил, что провел исследования в районе строительства участка скоростной магистрали ЮВХ и не обнаружил там превышения радиационного фона и загрязнения техногенными радионуклидами.

Как сообщало Накануне.RU, депутаты Мосгордумы, экологи и местные жители потребовали от столичного градоначальника остановить строительство ЮВХ. В июле 2019 года москвичи выходили на митинг, полагая, что возведения ЮВХ может привести к повторению чернобыльской катастрофы в Москве.