"Как так может быть?" Путин удивился росту цен на бензин в России на фоне снижения стоимости нефти

Президент России Владимир Путин удивился данным доклада министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, который отметил, что цены в стране на бензин повысились, пишет ТАСС.

Глава государства поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.

"92-й бензин за год вырос на 10,44%. Как вы это оцениваете? Цены в два раза упали на нефть, хорошо бы держаться на прежнем уровне. Выросли больше чем в два раза, чем инфляция. Как так может быть?" - сказал Путин.

Патрушев пояснил, что Минсельхоз контролирует ситуацию.