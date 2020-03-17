За сутки новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 15 регионах России

За минувшие сутки в 15 регионах России зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом, передает Оперативный штаб.

Всего зафиксирован 21 новый случай.

Заболели граждане в Москве, в Самарской, Калининградской, Тверской, Московской областях, Красноярском крае, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, а также в Хакасии и Татарстане.

Под присмотром медиков остаются 16 тыс. граждан России, которые прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.