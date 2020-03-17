28 Сентября 2020
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Экономика В бывшем СССР Украина
доллар (2018) | Фото:1zoom.ru

На Украину прилетел самолет с наличными долларами

Из-за возникшей на Украине валютной паники в страну прилетел первый самолет, груженный наличными долларами, заявил зампредседателя НБУ Олег Чурий.

Как сообщало Накануне.RU, гривна в течение недели обрушилась, и это привело к резкому росту спроса на валюту, а особенно наличную. Но ее практически нет. Нацбанк распродал $1,2 млрд безналичной валюты, но сдержать подорожание доллара не удается.

В связи с резким спросом на наличные доллары Киев планирует еще завозить их самолетами. Спрос на валюту в последнее время на Украине превысил $2 млрд.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова призвала не снимать с депозитов наличность. "Безнал - наше все", - сказал она.

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На Украину прилетел самолет с наличными долларами

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Теги: Украина, валюта, доллар



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