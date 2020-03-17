28 Сентября 2020
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евгений пригожин, конкорд, чвк вагнер (2019) | Фото:argumentiru.com

Бизнесмен Пригожин поблагодарил экс-спецпрокурора Мюллера за уход в отставку

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, в котором он прокомментировал решение о прекращении уголовного дела «США против «Конкорда», принятое судом округа Колумбия. В нем он оценил американскую судебную систему, поблагодарил адвоката Эрика Дюбелье и похвалил бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.

О прекращении уголовного процесса по делу по вмешательству в президентские выборы 2016 года стало известно из сообщения ТАСС.

Обвинения выдвигались против компаний «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Конкорд кейтеринг» и их главы бизнесмена Евгения Пригожина. Суд прекратил дело из-за ходатайства, составленного прокуратурой США, в которой решили, что продолжение преследования идет вразрез с интересами национальной безопасности.

В связи с этим пресс-служба «Конкорда» опубликовала официальное заявление бизнесмена в Telegram-канале «Кепка Пригожина».

заявление, евгений пригожин, суд сша, компания конкорд(2020)|Фото: пресс-служба компании "конкорд"

Предприниматель убежден, что, закрыв дело, Штаты продемонстрировали свою несостоятельность и засвидетельствовали тот факт, что все предъявленные обвинения были ложью и вымыслом. Также Пригожин добавил, что готовит иск на $50 миллиардов против правительства США за незаконное преследование и наложение санкций.

Со слов бизнесмена, американская система правосудия предвзята и ангажированна. При этом он отметил и несколько позитивных моментов в данной истории, а именно мужество экс-прокурора Роберта Мюллера и смелость адвоката Эрика Дюбелье.

Напомним, 29 мая прошлого года спецпрокурор Роберт Мюллер сделал заявление о завершении расследования по сотрудничеству Дональда Трампа с Москвой и вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Прокурор отметил, что за два года следствия не смог найти каких-либо доказательств, подтверждающих версию обвинения. После этого он сложил полномочия и ушел из Минюста.

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Бизнесмен Пригожин поблагодарил экс-спецпрокурора Мюллера за уход в отставку

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Теги: бизнесмен пригожин, спецпрокурор мюллер, суд округа колумбия, дональд трамп



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