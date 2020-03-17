Teleclub Touring на неопределенный срок переносят концерты в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в связи с угрозой распространения коронавируса отменяются концерты. Зрители не увидят выступление группы "Кипелов", "Дельфина" и Нейромаха Феофана, сообщил Накануне.RU представитель концертной площадки TeleClub.

Сообщается, что решение принято в связи с постановлением об ограничении проведения массовых мероприятий, численностью до тысячи человек для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Когда именно состоятся концерты пока неизвестно.

Напомним, ранее рамки были не столь жесткими - разрешалось проведение массовых мероприятий с участием не более 5 тыс. человек.