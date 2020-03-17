Регионы будут получать информацию о гражданах, которых надо проверить на коронавирус, от МВД – Собянин

Представители оперативных штабов и советов по коронавирусу рассказали о борьбе с инфекцией и последствиями ее появления в России на совещании Владимира Путина с правительством.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заметил, что "люди обеспокоены, нам необходимо усиливать информационную поддержку нашей деятельности".

Глава штаба по борьбе с коронавирусом при Госсовете Сергей Собянин рассказал, что первые опросы регионов выявил ряд вопросов. Первый: информация о группах риска. Ее в регионы будет поставлять МВД, данные касаются тех граждан, которые подлежат проверке после выездов за границу. Второй вопрос – как заставить людей находиться на карантине. Он будет решен за счет приказа Роспотребнадзора, который выйдет сегодня.

Также мэр Москвы рассказал о проблеме получения больничных листов, по этому поводу будет выпущено разъяснение Фонда социального страхования.

"Четвертый вопрос: региональные лаборатории тоже смогут проводить исследования на подтверждение коронавируса. В первую очередь они будут работать со здоровыми людьми, которым анализы нужно сдать для подтверждения этого статуса", - рассказал Собянин.