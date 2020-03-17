28 Сентября 2020
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Екатеринбургская городская дума (2019) | Фото: Накануне.RU

Вихрь свержения: кто, как и почему голосовал за смещение депутата Вихарева с поста

Сегодня на очередном заседании Екатеринбургской городской думы депутаты проголосовали за смещение депутата Алексея Вихарева с поста главы комиссии по местному самоуправлению. Свержение было инициировано и подготовлено спикером Игорем Володиным. Журналист Накануне.RU выяснил, как депутаты поименно голосовали за это решение.

Вопрос о судьбе Вихарева в комиссии был заранее внесен в повестку и, по всей видимости, никто из народных избранников не мог пропустить это политическое столкновение. Из 35 депутатов "за" снятие Вихарева проголосовали 22.

Это Виктор Тестов, сам Игорь Володин, Галина Арбузова, Александр Караваев, Владимир Козлов, Григорий Вихарев (вы не ошиблись, брат Алексея выступил против него), Елена Бондаренко, Антон Гусев, Сергей Боярский, Сергей Воронин, Любовь Боркова, Алексей Холодарев, Тимофей Жуков, Сергей Шадрин, Андрей Пирожков, Владимир Стругов, Дмитрий Сергин, Сергей Мелехин, Елена Дерягина, Ирина Овчинникова, Николай Смирнягин, Константин Киселев.

Против проголосовали Алексей Мещеряков, Александр Колесников, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев и Римма Скоморохова.

Восемь депутатов, включая самого Вихарева, воздержались. В частности, это Анастасия Немец, Роман Ступников, Олег Гордеев, Виктор Сомиков, Павел Пустозеров, Владимир Крицкий и Михаил Матвеев.

Ни для кого не секрет, что почти все депутаты думы принадлежат к той или иной группе, и мы тут имеем в виду не партийную принадлежность. Образно говоря, парламентарии близки к тем или иным влиятельным силам. Так, вопрос о смещении Вихарева столкнул между собой депутатов, близких, во-первых, к предпринимателю Виталию Кочеткову (они против Алексея), во-вторых, к старой городской команде в лице "Того, кого нельзя назвать" уральской политики - Владимира Тунгусова, в-третьих, депутатов, которые лояльны к Володину и по сути входят в его команду, а также тех, кто близок к бизнесмену Сергею Терентьеву (они за Вихарева). Часть депутатов, являющихся самостоятельными фигурами, приняли решение на свое усмотрение.

Считается, что Тестов, Дерягина, Смирнягин очень близки к старой городской команде, которая формировалась во времена Тунгусова. Как рассказал Накануне.RU один из источников в мэрии, бывшему "серому кардиналу" на руку управленческий кризис в думе, потому что это дает шансы на дальнейшую борьбу.

Так называемую группу сторонников Володина составляют депутаты Арбузова, Караваев (первоначально именно бывшего главу областного фонда капремонта Володин хотел поставить на пост главы комиссии вместо Вихарева), Григорий Вихарев, Козлов, Бондаренко, Стругов, новый председатель комиссии Овчинникова, Киселев (в думе поговаривают о том, что даже речь о необходимости голосования за снятие Вихарева Володину написал как раз этот депутат, он же вносил поправки о том, чтобы спикер и вице-спикер гордумы получили право решающего голоса на заседаниях профильных комиссий, что и вылилось в "борьбу с неугодными").

Интересно, что Анастасия Немец, которая, как считается, входит в группу Вихарева, не поддержала его и не проголосовала против, а предпочла лишь воздержаться.

Ступников и Гордеев (КПРФ) воздержались из-за партийной позиции, а вот, например, Сомиков просто потому, что он периодически сохраняет нейтралитет по ряду острых вопросов.

Из тех, кто близок к старой команде мэрии, воздержались лишь Матвеев и Крицкий.

В заключение следует сказать о том, что произошедшее является лишь первой кадровой перестановкой. В думе ожидается большой передел и на руку он лишь тем, кто специально привносит в городские процессы "политическое шоу", отвлекая внимание от голосований по важным для социально-экономической жизни вопросам.

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Вихрь свержения: кто, как и почему голосовал за смещение депутата Вихарева с поста

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Теги: смещение Вихарева, ЕГД, голосование депутатов



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