В Челябинске УФАС возбудило дело по рекламе концерта Элджея

В Челябинске УФАС возбудило дело по рекламе концерта Элджея, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, проверка была организована после жалобы депутата Ленинского райсовета от "Справедливой России" Андрея Зеленина. По словам парламентария, песни данного исполнителя "содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, разврата, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям". После этого концерт отменили, как сообщили организаторы, по независящим от них обстоятельствам.

В УФАС установили, что возрастная категория данного концерта была определена "16+", однако позднее организатором был изменен знак информационной продукции мероприятия на "18+", однако на рекламных плакатах не был изменен знак. Это привело к продаже билетов лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста.